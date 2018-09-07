Дерзкую кражу раскрыли в Чадыр-Лунге

Дерзкую кражу раскрыли в Чадыр-Лунге

15 августа в дежурную часть ИП Чадыр-Лунга поступило заявление от жителя этого муниципия с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые, воспользовавшись его отсутствием, разбив стекло, проникли в его домовладение. 

Злоумышленники похитили у хозяина дома золотую цепочку с крестом и 800 леев, тем самым причинили ему материальный ущерб на общую сумму 2000 леев. По факту случившегося было начато уголовное преследование.

В ходе розыскных мероприятий удалось установить личность и задержать преступников. Ими оказались жители Чадыр-Лунги 1997 и 1999 годов рождения.

За содеянное злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.

 

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