Дерзкую кражу раскрыли по горячим следам в Гагаузии

Утром 16 сентября в дежурную часть ИП Комрат поступило заявление от жителя села Чок-Майдан Комратского района с просьбой установить и привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые тремя днями ранее взломали навесной замок на входных дверях и проникли в его домовладение, откуда тайно похитили денежные средства в размере 6 000 леев.

По факту случившегося был проведен ряд специальных розыскных мероприятий, в результате которых преступление было раскрыто в течение суток. Преступница была установлена и задержана. Ею оказалась односельчанка потерпевшего.

По данному факту решается вопрос о начале уголовного преследования по элементам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РМ (“Кража”).