Дерзкую кражу раскрыли по горячим следам в Гагаузии

Дерзкую кражу раскрыли по горячим следам в Гагаузии

Утром 16 сентября в дежурную часть ИП Комрат поступило заявление от жителя села Чок-Майдан Комратского района с просьбой установить и привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые тремя днями ранее взломали навесной замок на входных дверях и проникли в его домовладение, откуда тайно похитили денежные средства в размере 6 000 леев.

По факту случившегося был проведен ряд специальных розыскных мероприятий, в результате которых преступление было раскрыто в течение суток. Преступница была установлена и задержана. Ею оказалась односельчанка потерпевшего.

По данному факту решается вопрос о начале уголовного преследования по элементам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РМ (“Кража”).

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md