Дерзкую кражу провернули в Тирасполе четверо приятелей

Инцидент произошёл возле Покровской церкви на улице Краснодонской. Двое неизвестных, спровоцировав ссору, избили и ограбили двух прохожих.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, оба молодых человека лишились денежных средств, а один из них ещё и мобильного телефона. Общая сумма причинённого ущерба составила 11243 рубля ПМР.

Потерпевшие – 33-летний тираспольчанин и 19-летний бендерчанин – написали заявления в милицию. По горячим следам сотрудники уголовного розыска Октябрьского районного отдела внутренних дел столичного УВД установили личности и местонахождение двух подозреваемых.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стало известно ещё о двоих соучастниках совершённого преступления. Данные граждане вместе с потерпевшими распивали алкоголь, находясь в одной компании. Увидев деньги в портмоне собутыльников, проинформировали о потенциальных жертвах своих криминальных приятелей. Те подкараулили молодых людей в заранее оговорённом месте.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Все четверо сообщников задержаны. Часть похищенного имущества изъята.