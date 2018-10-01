Дерзкую кражу ноутбука из общежития раскрыли в Комрате

Сотрудники Инспектората полиции Комрат, работая по ранее совершенным преступлениям, раскрыли кражу, совершенную на территории Комратского района в январе 2018 года.

В частности, как сообщает Управление полиции Гагаузии, 24 января 2018 года в дежурную часть ИП Комрат поступило заявление от жителя села Чок-Майдан Комратского района 1995 года рождения, с просьбой установить и привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые в период времени с 14:30 часов, 19.01.2018 года по 22:00 часа 21.01.2018 года, путем свободного доступа, проникли в комнату общежития Педагогического колледжа имени М. Чакира, расположенного в муниципии Комрат, откуда тайно похитили его ноутбук марки «ASUS», стоимостью 6000 леев.

По факту случившегося сотрудниками отдела уголовного преследования ИП Комрат было начато уголовное преследование по элементам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.186 УК РМ (кража), за совершение которого предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. В результате следственных мероприятий преступление было раскрыто. Преступником оказался житель села Конгаз Комратского района 1997 года рождения.

В рамках уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на закрепление добытых доказательств вины подозреваемого и установление истины по данному делу.