Дерзкую кражу металлолома пресекли в Приднестровье

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В ночь на 21 апреля сотрудники патрульно-постовой службы, проявив бдительность, раскрыли кражу металлолома. Злоумышленников задержали с поличным.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, милиционеры патрулировали микрорайон Шёлковый. Услышав подозрительные звуки у огороженной территории, где располагается один из городских пунктов сдачи металлолома, они незаметно подошли. Оказалось, там находился мужчина. Через забор он подавал женщине различные изделия. В перечне похищенного – уголки, арматура, железные листы, полутораметровая труба. Общий вес – почти 100 кг металлолома.

Выяснилось, что и 37-летний мужчина и его 26-летняя подруга состоят на спецучёте в милиции. Они злоупотребляют спиртными напитками. Металл с пункта сдачи похищали, чтобы сбыть его в другом месте.

Сумма причинённого материального ущерба устанавливается. По факту кражи проводится разбирательство.