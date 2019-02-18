Дерзкое преступление в Дрокии: неизвестные ограбили салон мобильной связи

Дерзкое преступление в Дрокии: неизвестные ограбили салон мобильной связи

Инцидент произошёл сегодня ночью в магазине по продаже мобильной техники в селе Пелиния Дрокиевского района. Неизвестные с повязками на голове отключили сигнализацию и украли товары на сумму более 120 тыс. леев.

Двое мужчин в масках на лицах при помощи металлической трубы сломали дверной замок и вынесли из магазина мобильные телефоны, сим-карты и другие аксессуары для телефонов. Общий ущерб составил более 120 000 леев, пишет tvn.md.

Полиция организовала следственные мероприятия для установления личности преступников.

Случай расследуют органы правопорядка. Обстоятельства инцидента выясняются.

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