Дерзкое преступление в Бешгиозе: преступники избили сторожа и попытались угнать трактор

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В Бешгиозе неизвестные избили и связали сторожа, чтобы украсть трактор с территории местного зернотока. Инцидент произошёл в ночь на 23 марта.

Неизвестные ворвались в здание сторожки, сильно избили и связали охранника. 66-летний мужчина получил серьёзные травмы и потерял сознание, передаёт gagauzinfo.md.

Преступники попытались похитить трактор и даже выкатили его за пределы территории. Так и не сумев похитить технику, они бросили её неподалеку от места происшествия.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Полиция ведёт поиск злоумышленников.

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