Дерзкое ограбление в Дрокии: воры опустошили сейф с деньгами и патронами

Дерзкое ограбление в Дрокии: воры опустошили сейф с деньгами и патронами

Пострадавший обратился в полицию после того, как воры ворвались на территорию склада и украли из расположенного там сейфа несколько сотен тысяч леев. Инцидент произошёл в ночь с 30 апреля на 1 мая в селе Окюл Алб Дрокиевского района.

Как рассказала deschide.md Евгения Молчанов, сотрудник пресс-службы ИП Дрокия, неизвестные разбили окна и проникли в здание сельскохозяйственного предприятия. Злоумышленники украли из сейфа более 300 000 леев, а также 750 патронов калибра 9 мм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. К данному моменту у полиции нет подозреваемых.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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