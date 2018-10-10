Дерзкое ограбление несовершеннолетнего в столице попало на видео

25-летний житель столицы был задержан по горячим следам после того, как 9 октября он ограбил несовершеннолетнего на улице Алеку Руссо на Чеканах.

13-летний подросток рассказал о случившемся родителям, которые обратились в полицию. Как выяснилось, мужчина украл у ребенка кошелек, в котором находилось 50 леев. В результате проведенных мероприятий, подозреваемый был обнаружен и доставлен в инспекторат для дачи показаний, где он полностью признал свою вину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

