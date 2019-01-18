Дерзкое ограбление кредитной компании в Бельцах попало на камеру: мужчина пригрозил сотруднице расправой (ВИДЕО)

0

Правоохранительные органы разыскивают преступника, который, угрожая менеджеру по продажам кредитной компании, украл несколько тысяч леев и золотой браслет сотрудницы.

Инцидент произошёл вчера, 17 января, в офисе кредитной компании в Бельцах, пишет deschide.md. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Бельц Евгении Молчановой, мужчина зашёл в офис компании, а после того, как пригрозил 30-летней сотруднице физической расправой, украл её золотой браслет, а также 3 500 леев, которые принадлежат экономическому агенту.

Камеры видеонаблюдения «поймали» момент, когда мужчина в черной куртке с капюшоном и чёрных штанах, войдя в помещение, сразу направился в сторону сотрудницы, а после того, как получил требуемое, стремительно покинул место преступления. Полиция Бельц возбудила уголовное дело по данному факту.

Органы правопорядка предпринимают меры для того, чтобы установить личность и задержать преступника.