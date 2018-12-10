Дерзкое ограбление, как в кино: преступник попытался проникнуть в ювелирный магазин через стену

Планы мужчины, задумавшего ограбить столичный ювелирный магазин, нарушил сосед. Инцидент произошёл вчера вечером в центре столицы, на улице В. Александри.

Как рассказал deschide.md руководитель отдела общественного порядка инспектората полиции сектора Центр Диану Савчук, в полицию позвонил мужчина с информацией о том, что неизвестный хотел проникнуть в ювелирный магазин.

Преступник попытался при помощи перфоратора высверлить отверстие в стене магазина. Обратившийся в полицию мужчина услышал шум и предпринял попытку остановить преступника, однако злоумышленник пустил в ход слезоточивый газ и сбежал с места преступления.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают преступника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.