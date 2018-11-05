Дерзкое ограбление церкви в Гидигиче попало на камеру: “добычей” воров стали 16 тысяч леев (ВИДЕО)

Священник церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Гидигич написал заявление в полицию и приложил к нему видеозапись с наружной камеры видеонаблюдения, на которой появляется предполагаемый вор.

Напомним, что кража произошла на прошлой неделе. Неизвестные пробрались на территорию церкви, взломали дверь и украли 16 000 леев из ящика для церковных пожертвований. Видеозапись, на которой видно, что среди ночи появляется неизвестный человек и ходит со стороны в сторону, опубликовал на своей странице в Facebook настоятель церкви Максим Мелинти.

По словам священника, злоумышленников было несколько. Они взломали дверь и украли из ящиков для пожертвований около 16 000 леев. Эти деньги предназначались для социального центра, который строится на территории церкви, а также для приготовления еды нуждающимся людям.

Органы правопорядка устанавливают личность преступников. Обстоятельства кражи выясняются.