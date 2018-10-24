Дерзкая кража ноутбука в столичном магазине попала на видео

Дерзкая кража ноутбука в столичном магазине попала на видео

Полицейские столичного сектора Ботаника задержали 23-летнего жителя столицы по подозрению в совершении кражи. 

В результате проведенного расследования, правоохранительные органы установили, что 21 октября молодой человек зашел в магазин по улице Н. Зелинского и, воспользовавшись невнимательностью продавца, взял с прилавка ноутбук марки Asus, причинив ущерб в размере 5700 леев. В скором времени злоумышленник был задержан. Он признал свою вину, рассказав, что совершил кражу из-за отсутствия денег. Ранее парень уже был судим за аналогичные правонарушения.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

 

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