Держащего в страхе целый район юношу задержали в Приднестровье

В совершении грабежа подозревается молодой человек, отличающийся непростым характером и дерзким поведением. К 18 годам горожанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности: за хулиганство, незаконное проникновение в чужое жильё и умышленное причинение вреда здоровью.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, криминальный инцидент произошёл 30 августа. Пути злоумышленника и четверых учащихся политехнического техникума пересеклись утром на улице Ленина в Слободзее. Пригрозив расправой и отобрав у каждого деньги, он скрылся. Общая сумма причинённого ущерба составила 395 рублей ПМР. О случившемся потерпевшие заявили в милицию. Местонахождение подозреваемого было установлено 8 октября.

По факту грабежа УСК возбуждено уголовное дело. Гражданин задержан.