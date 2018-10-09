Держащего в страхе целый район юношу задержали в Приднестровье

Держащего в страхе целый район юношу задержали в Приднестровье

В совершении грабежа подозревается молодой человек, отличающийся непростым характером и дерзким поведением. К 18 годам горожанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности: за хулиганство, незаконное проникновение в чужое жильё и умышленное причинение вреда здоровью.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, криминальный инцидент произошёл 30 августа. Пути злоумышленника и четверых учащихся политехнического техникума пересеклись утром на улице Ленина в Слободзее. Пригрозив расправой и отобрав у каждого деньги, он скрылся. Общая сумма причинённого ущерба составила 395 рублей ПМР. О случившемся потерпевшие заявили в милицию. Местонахождение подозреваемого было установлено 8 октября.

По факту грабежа УСК возбуждено уголовное дело. Гражданин задержан.

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