Деревья падали десятками: страшные последствия вчерашней стихии на севере страны

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Согласно оперативным данным, собранным ГИЧС, в результате вчерашних проливных дождей, сопровождаемых сильным ветром и градом, помощь спасателей понадобилась во многих населенных пунктах на севере страны. От непогоды больше всего пострадали Бельцы, Бричаны, Единцы, Окница, Рышканы, Сынжерей, Глодяны и Дондюшаны.

Сильный ветер сорвал листы шифера, а также повредил крыши во многих селах в Глодянском, Дондюшанском, Бричанском и Единецком районах. Так, листы шифера были сорваны с четырех пятиэтажек в Дондюшанах. Повреждены крыши примерно 10 жилых домов в селе Редиул Маре Дондюшанского района. В селе Хыждиень Глодянского района с крыш многих зданий были сорваны, в общей сложности, 33 шиферных листа.

Кроме того, спасателям пришлось убирать рухнувшие деревья. В Бельцах они упали на электрические провода, на трубы тепло- и газоснабжения, а также на автостанцию. Вдоль обочины дороги в селе Клокочень Глодянского района упали более 30 деревьев. Аналогичная ситуация сложилась и на трассах в других районах страны.

Помощь спасателей понадобилась и в Окнице, где электрический столб и дерево упали на машины VAZ и Subaru. В результате инцидентов никто не пострадал.

Кроме того, в 17 населенных пунктах в Глодянском и в Рышканском районе частично была отключена электроэнергия. Комиссия по чрезвычайным ситуациям оценивает причиненный ущерб.