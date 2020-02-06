Депутаты внесли важные поправки в 22 законодательных акта

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Депутаты проголосовали сегодня за проект о внесении изменений в 22 закона. Согласно проекту, изменения направлены на улучшение законодательства в сфере внутреннего государственного финансового контроля.

Как передаёт moldpres.md, депутаты решили вернуться к старым законодательным положениям, которые касались ответственности за риски, вызванные опасными промышленными объектами. Таким образом, компенсация за возможный ущерб будет определяться на основании результатов оценки риска, а при транспортировке опасных веществ через населённые пункты размер застрахованной суммы будет определяться исходя из максимально возможного ущерба в случае аварии или поломки транспортного средства. Кроме того, размер санкций будет снижен до 15-30 у. е. для работников и 48-60 у. е. для юридических лиц.

В течение 9 месяцев после опубликования новых поправок правительство примет нормативные акты по установлению размера страховых взносов в зависимости от рисков, характерных для договора страхования опасных промышленных объектов.