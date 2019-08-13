Депутаты требуют возбудить уголовные дела на Лянкэ, Дрэгуцану, Канду и Арапу

Депутаты требуют возбудить уголовные дела на Лянкэ, Дрэгуцану, Канду и Арапу

Парламентская следственная комиссия, занимающаяся выяснением обстоятельств “кражи века” выяснила, что после того, как Правительство РМ решило выдать государственные гарантии для срочных кредитов в размере 9,5 млрд леев, выделенных Нацбанком для покрытия финансовой дыры в трех проблемных банках страны, эти финансовые учреждения продолжали работать без специального государственного администрирования и вывели колоссальные суммы денег из банковской системы нашей страны. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель данной комиссии Александр Слусарь. Таким образом, комиссия пришла к выводу, что тогдашнее руководство правительство и Нацбанка допустили халатность в своей работе. А потому депутаты требуют возбудить уголовные дела на имена Юрия Лянкэ, Дорина Дрэгуцану, Андриана Канду и Анатола Арапу.

 

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