Депутаты ПСРМ жестко раскритиковали законопроект о двойном гражданстве для сотрудников СИБ (ВИДЕО)

В частности, Владимир Цуркан заявил, что когда впервые увидел эту инициативу, подумал, что это шутка.

– Это напомнило мне известную фразу: “Маразм крепчал”, – сказал он.

Цуркан напомнил, что сотрудники СИБ имеют доступ к государственным тайнам Молдовы, а потому недопустимо разрешать им обладать двойным гражданством. В этом смысле Цуркан обратился к международной практике, в которой подобных примеров нет.

– Я уверен, что те, кто проголосует за этот закон, не хотят сохранения безопасности государства и в целом сохранения Молдовы как государства, – добавил депутат.

В свою очередь депутат Партии социалистов Григорий Новак напомнил, что Служба информации и безопасности – особый орган, главная цель которого – стоять на страже безопасности нашей страны.

– При устройстве в СИБ каждый офицер приносит присягу на верность РМ, он клянется, что будет служить этому государству. В случае если предложенное изменение будет принято, это уничтожит все принципы верности Республике Молдова, учитывая то, что при получении гражданства другого государства, офицер СИБ будет клясться на верность другому государству. Какую клятву он в итоге будет соблюдать? – сказал он, отметив, что данный законопроект направлен не только на разрушение всех принципов деятельности СИБ, но и, по сути, предусматривает узаконивание разрушения всей страны.

Резкой критике инициативу подверг и депутат ПСРМ Геннадий Митрюк.