Депутаты ПСРМ возмутились молчанием госорганов по поводу «деклараций об объединении» и потребовали к ответу виновных

Фракция ПСРМ зарегистрировала 2 февраля в парламенте проект Декларации законодательного органа, в котором категорически осуждает принятие отдельными местными избранниками так называемых «деклараций об объединении».

Приводим текст документа полностью.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА

Парламент Республики Молдова категорически осуждает принятие отдельными местными избранниками так называемых «деклараций об объединении». Данные антиконституционные, противозаконные декларации преследуют цель упразднения государственности Республики Молдова путём её слияния с Румынией.

Эти акции являются частью беспрецедентной пропагандистской кампании, развёрнутой унионистскими силами на территории нашей страны в течение последних месяцев. Данная антинародная кампания проводится открыто и беспрепятственно в публичных учреждениях на территории Молдовы. В первую очередь, речь идет об учебных учреждениях (школах, колледжах, университетах), в которых запрещены любые действия политического характера.

Одной из подобных преступных акций в рамках этой кампании стала недавняя попытка сожжения государственного флага нашей страны, вывешиваемого внутри Триумфальной арки на площади Великого национального собрания.

Нас, депутатов Парламентов Республики Молдова, возмущает отсутствие надлежащей реакции на подобные варварские действия со стороны компетентных государственных органов и ведомств, чьей прямой обязанностью является защита Конституции страны, безопасности и территориальной целостности государства, охрана общественного порядка в стране.

Парламент Республики Молдова категорически осуждает противозаконные действия примаров и местных советников отдельных населённых пунктов, а также бездействие, халатность или, возможно, злой умысел со стороны СИБ, МВД, Генеральной прокуратуры, Госканцелярии, правительства и иных ведомств, в обязанность которых входит пресечение подобных акций.

Отмечаем, что лица, совершающие подобные деяния, грубо нарушают ст. 1-3, 10, 41, 54, 56 Конституции Республики Молдова; ст. 8 Закона о правительстве; ст.ст. 1, 4, 7, 17 Закона о Службе Информации и Безопасности и другие законы страны.

Парламент Республики Молдова призывает Правительство и указанные ведомства в кратчайшие сроки отреагировать на это беззаконие и начать процедуру привлечения к ответу всех виновных в совершении и пособничестве данных антигосударственных действий. Требуем также привлечь к ответственности представителей органов безопасности и правопорядка за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Парламент Республики Молдова обращается ко всем политическим партиям страны с призывом осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией, законодательством Республики Молдова и общепризнанными демократическими нормами.

Парламент Республики Молдова призывает граждан страны осознать ответственность за судьбу государства, завещанного нам нашими предками, и сплотиться в борьбе против этих антигосударственных действий. Только в независимом, суверенном и целостном государстве может сохраниться наш народ Республики Молдова как единая общность.