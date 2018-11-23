Депутаты ПСРМ спасли пассажиров рейса Москва-Кишинев

Они усмирили пассажира, который намеревался открыть дверь самолета во время полета.

Стали известны новые подробности об инциденте, который произошел вчера на борту самолета Москва-Кишинев, когда один из пассажиров попытался открыть дверь во время полета. Как выяснилось, этим же рейсом в молдавскую столицу возвращались девять депутатов Партии социалистов, которые совершали рабочий визит в Москву. Именно благодаря вмешательству народных избранников от ПСРМ удалось разрешить это ЧП.

Подробности инцидента в комментарии для “Аргументов и фактов в Молдове” рассказал депутат ПСРМ Григорий Новак, который принимал непосредственное участие в разрешении инцидента.

– Мы были на высоте 10 тысяч метров. Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи. Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолёта. Я пошёл за ней, отодвинул его от двери, начал его успокаивать так, чтобы не вызвать панику на борту. Потом подошли мои коллеги Влад Батрынча, Василий Боля и Богдан Цырдя. Стюардессы и те, кто понял, что происходит, очень испугались. Мы начали с ним беседовать. Этот человек бросался из крайности в крайность: то был спокойным, то резко бросался к двери. Насколько я понял, у него какие-то семейные проблемы, с сыном, с женой. Когда я понял, что он не собирается останавливаться и опасности подвергается не только он, но и все пассажиры самолёта, нам пришлось его связать. Стюардесса дала нам ремни безопасности, и мы связали ему руки за спину и ноги. Мы поговорили с ним, успокоили, попытались отговорить от злого умысла, а после развязали руки. Пассажиры видели, что что-то происходит, но не все поняли, что именно, потому что мы во избежание паники очень тихо разговаривали и убеждали его вести себя спокойно. Мы сидели с ним рядом пока самолёт не приземлился. Потом его забрали сотрудники полиции. Никогда не думал, что я и мои коллеги попадут в подобную ситуацию, – рассказал Григорий Новак.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Раиса Новицки подтвердила в комментарии для портала unimedia.info, что такой инцидент действительно имел место, однако она заявила, что подозреваемый не был задержан и что в его отношении не было подано жалобы. Компания “Air Moldova”, которая осуществляла рейс, ЧП пока никак не прокомментировала.

Напомним, девять депутатов Партии социалистов совершили визит в Российскую Федерацию в составе молдавской делегации, возглавляемой президентом страны Игорем Додоном. Это: Влад Батрынча, Василий Боля, Владимир Цуркан, Корнелий Фуркулицэ, Богдан Цырдя, Раду Мудряк, Андриан Лебединский, Владимир Головатюк и Григорий Новак.

В рамках визита депутаты ПСРМ посетили Государственную Думу Российской Федерации и приняли участие в ряде мероприятий на высоком уровне, после чего рейсом Москва – Кишинев вернулись в молдавскую столицу.