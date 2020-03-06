Депутаты ПСРМ приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ (ФОТО)

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Депутаты Парламента РМ от фракции Партии социалистов Богдан Цырдя и Александр Суходольский приняли участие в заседаниях постоянных комиссий Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Богдан Цырдя отметил, что Комиссия по международным вопросам рассмотрела вопрос о мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в государствах СНГ. Члены комиссии приняли проект обращения Совета МПА к международному сообществу с призывом противостоять реабилитации нацисткой идеологии и проявлениям агрессивного национализма.

А Александр Суходольский принял участие в заседании Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту, участники которой обсудили целый ряд вопросов культурного и научного сотрудничества в рамках СНГ. Молдавский депутат-социалист внёс ряд предложений по ходу рассмотрения повестки дни, в частности, в области специализированной платформы Travel Hub «Содружество».