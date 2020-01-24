Депутаты ПСРМ примут участие в сессии ПАСЕ

0

Депутаты-социалисты в составе делегации Парламента Республики Молдова примут участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоится 27-31 января, и на которой будет избран новый председатель ПАСЕ.

Делегацию возглавит вице-спикер парламента от фракции ПСРМ Влад Батрынча. В ее состав также войдет депутат ПСРМ, член Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Гайк Вартанян. В этой сессии ПАСЕ примет участие и выступит с речью Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Согласно официальному заявлению ПАСЕ, в повестку дня входят «совместная процедура между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей Совета Европы в ответ на серьезное нарушение государством-членом его уставных обязательств, функционирование демократических институтов в Польше, а также отчет о случаях политзаключенных в Азербайджане». В то же время была просьба рассмотреть тему последних событий в Ливии и на Ближнем Востоке и их последствий для Европы.

Депутаты также обсудят угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в докладе под названием «Взломанная демократия? Как реагировать?» и защиту свободы вероисповедания на рабочем месте. Ассамблея проведет две совместные дискуссии – одну по вопросу о трафике мигрантов и о пропавших без вести детях мигрантов, а другую – о трафике человеческих органов и тканей для трансплантации.

В повестку также включены отчеты о минимальных стандартах для избирательных систем и о мониторинге выборов в Республике Беларусь.