Депутаты ПСРМ предлагают новую формулу расчета пенсии женщинам, находившимся в декретном отпуске

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Депутаты Партии социалистов Республики Молдова выступили с законодательной инициативой, в которой предлагается, чтобы при определении размера пенсии за неоплачиваемый период ухода за ребенком в возрасте до 3 лет учитывался средний размер пенсии по стране, что существенно увеличит размер выплаты. В настоящее время на незастрахованный период по уходу за ребенком до 3 лет учитывается минимальная ежемесячная заработная плата по стране на день исчисления пенсии.

Законопроект, подписанный группой депутатов от фракции ПСРМ, зарегистрирован в парламенте и должен быть обсужден и проголосован в парламенте в начале следующей сессии. Проект предлагает внесение поправок в Закон о государственной пенсионной системе, касающихся изменения порядка исчисления пенсий в случае периодов, не предусматривающих пенсионные отчисления, которые сопоставляются с периодом взносов.

Соответствующие положения делаются в целях предотвращения и ликвидации дискриминации и обеспечения равенства по гендерному признаку. Существующий порядок ставит женщин в невыгодное положение и создает неравенство между мужчинами и женщинами при определении размера пенсий, сообщает пресс-служба ПСРМ.

По словам авторов проекта, этот вывод также подтверждается статистическими данными. По их словам, женщины получают более низкие пенсии по возрасту, чем мужчины. По состоянию на 1 августа 2019 года средняя пенсия для мужчин составляет 2278,65 лея, а для женщин – 1688,34 лея или 75% средней пенсии у мужчин.

В соответствии с действующим законодательством частичный отпуск, выплачиваемый по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предоставляется одному из родителей ребенка или родственнику, который непосредственно занимается уходом за ребенком, а также опекуну. Эти лица получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если они застрахованы, по крайней мере, в течение трех лет.

– Расчет пенсии, основанный на минимальной заработной плате в стране за неоплачиваемый период ухода за ребенком, неизбежно негативно влияет на размер пенсии по возрасту для женщин. Эта формула ставит в невыгодное положение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трехлетнего возраста. Ситуация усугубляется, если мы рассмотрим данную ситуацию в течение шести лет, предполагающей уход за двумя или более детьми, – пояснил один из авторов проекта, депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Например, при 15-летнем страховом взносе и зарплате, близкой к средней по экономике, пенсия женщины, которая ухаживала за двумя детьми, на одну треть ниже, чем пенсия мужчины с такой же зарплатой и выплатами, но у которого не было периодов ухода за ребенком.

По мнению авторов проекта, расчет затрат на реализацию этого законопроекта составляет: на 2020 год – 1534,6 тыс. леев, на 2021 год – 3287,2 тыс. леев и на 2022 год – 5305,9 тыс. леев. Согласно проекту, предлагается, чтобы эти расходы были покрыты из государственного бюджета.