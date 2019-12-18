Депутаты ПСРМ предлагают дополнительные меры социальной защиты для 21 тысячи граждан: пенсионеров и людей с ограниченными возможностями

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С 1 января 2020 года люди с ограниченными возможностями и люди преклонного возраста будут получать повышенные социальные пособия. Группа депутатов ПСРМ разработала законопроект, согласно которому государственные социальные пособия для указанных категорий граждан увеличиваются соответственно на 40 и 30 процентов. Проект был одобрен в среду, 18 декабря, парламентской комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье.

Авторы проекта, депутаты ПСРМ, предлагают внести поправки в Закон о государственных социальных пособиях для некоторых категорий граждан с целью повышения степени защиты получателей социальных пособий, уровня социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями и людей преклонного возраста, а также обеспечения независимого положения в обществе. Нововведения предусматривают увеличение размера государственных социальных пособий для некоторых категорий граждан, которые не соответствуют условиям получения права на пенсию в соответствии с Законом о государственной пенсионной системе, а именно:

– увеличение на 40% государственной социальной помощи людям с ограниченными возможностями; – повышение на 30% государственного социального пособия для людей преклонного возраста.

По словам авторов законодательной инициативы, после вступления в силу этого закона более 12 тысяч людей с ограниченными возможностями получат возможность удвоить государственное социальное пособие. В то же время, социальное пособие для пожилых людей будет составлять 50% минимальной пенсии по возрасту, ежегодно устанавливаемой правительством. Эта норма затронет около 9 тысяч пенсионеров в стране.

Согласно данным Национальной палаты социального страхования, в настоящее время размер социальных пособий составляет: для пожилых людей – 215,87 леев, а для лиц с тяжелыми формами инвалидности – 323,80 леев, с выраженными заболеваниями – 302,21 леев, и в среднем – 215, 87 леев.

По данным Национального бюро статистики, лица с ограниченными возможностями, получающие пенсии, составляют 71%, а получающие пособия – около 29%.

В то же время 8910 человек, достигших пенсионного возраста, получают государственные социальные пособия для престарелых. В соответствии с национальным законодательством для установления пенсии по старости в государственной пенсионной системе необходимо подтвердить стаж не менее 15 лет.

– Этими мерами мы хотим увеличить меры социальной защиты для почти 21 тысячи получателей государственных социальных пособий для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, – сказал один из авторов проекта, депутат ПСРМ Владимир Односталко, вице-председатель Комиссии по социальной защите. охране здоровья и семьи.

Согласно оценкам, для реализации положений законопроекта требуются дополнительные ежегодные финансовые средства в размере более 78 млн леев в 2020 г., более 81 млн леев в 2021 г. и почти 86 млн леев в год. 2022.

Государственные социальные пособия в соответствии с действующей нормативной базой финансируются из государственного бюджета.

Проект закона должен быть обсужден и одобрен в двух чтениях Парламентом Республики Молдова.