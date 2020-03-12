Депутаты ПСРМ пожертвуют свою зарплату медучреждениям, задействованным в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)

Депутаты ПСРМ пожертвуют свою зарплату медучреждениям, задействованным в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)

Парламентская фракция ПСРМ приняла решение сделать пожертвование в размере своей месячной зарплаты медицинским учреждениям страны, задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом объявил председатель фракции Корнелиу Фуркулицэ. 

– Единогласно сегодня мы решили сделать пожертвование в размере месячной зарплаты, каждый депутат, медицинским учреждениям, задействованным в борьбе с коронавирусом, – отметил Фуркулицэ. 

Спикер парламента назвала это решение благородным, и отметила, что другие фракции могут, по желанию, последовать этому примеру.

 

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