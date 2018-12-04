Депутаты ПСРМ обсудили политическую и предвыборную ситуацию в стране с делегацией МИД Франции (ФОТО)

Депутаты ПСРМ обсудили политическую и предвыборную ситуацию в стране с делегацией МИД Франции (ФОТО)

Депутаты Партии социалистов Влад Батрынча и Василий Боля встретились с официальной делегацией Республики Франция во главе с Мари Дюмолин, главой Управления по связям с Россией и Восточной Европой в рамках Министерства иностранных дел Франции. Стороны обсудили взаимоотношения и двусторонние проекты между странами, а также подчеркнули их важность.

Отдельным предметом беседы стала политическая и предвыборная ситуация в Молдове. Как рассказал по итогам встречи на своей странице в соцсети Влад Батрынча, французская сторона подчеркнула важность того, чтобы парламентские выборы прошли свободно и справедливо, с соблюдением норм демократии и закона.

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