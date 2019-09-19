Депутаты приняли важное решение для жителей Гагаузии

Депутаты приняли важное решение для жителей Гагаузии

Хорошая новость! Строительство стадиона в Комрате в ближайшее время должно активизироваться. Важное решение в этом отношении по инициативе фракции ПСРМ было принято на сегодняшнем заседании парламента.

В начале сентября депутаты Партии социалистов выступили с законодательной инициативой по освобождению от таможенных пошлин строительных материалов, необходимых для возведения стадиона в Комрате. Сегодня парламентское большинство поддержало просьбу Фёдора Гагауза включить этот вопрос в повестку дня.

Коллега по фракции ПСРМ Александр Суходольский представил проект закона, а парламентское большинство проголосовало за него сразу в двух чтениях. Спасибо коллегам! И спасибо турецким партнёрам за неоценимый вклад в развитие спорта в Гагаузии! – отметил Гагауз на своей странице в соцсети.

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