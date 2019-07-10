Депутаты потребовали отставки руководства общественной телерадиокомпании

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Депутаты, входящие в состав постоянной парламентской комиссии по культуре, образованию, науки, молодежи, спорта и СМИ, заслушали в среду отчет о деятельности компаний «Teleradio-Moldova», «Moldova 1» и Наблюдательного совета. После представления доклада парламентарии потребовали отставки руководства трех вышеназванных структур, мотивируя свое требование неисполнением должностных обязанностей данными лицами и непрозрачным распределением бюджетных средств.

– Из того, что мы услышали, понятно, что нынешний состав Наблюдательного совета не в состоянии выполнять свои обязанности, они не в курсе того, что происходит на «Teleradio-Moldova», они не принимают решений, направленных на развитие общественного телеканала, – отметил глава комиссии Адриан Лебединский.

В то же время, депутаты, входящие в состав профильной парламентской комиссии, обвинили руководство «Teleradio-Moldova» в отсутствии беспристрастности и в продвижении интересов Демократической партии Молдовы, в то время как представители Наблюдательного совета были обвинены в бездействии. В данной связи, Адриан Лебединский сообщил, что ситуация, сложившаяся в этих структурах, – критична.

– На самом деле, ситуация очень серьезная. Орган, который должен воплощать в жизнь законы и продвигать развитие телевидения, бездействует. Единственная их работа – это получать зарплату за счет «Teleradio-Moldova», и все, – сказал он.

В результате проведенных слушаний, представители профильной комиссии решили потребовать отставки Ольги Бордеяну с поста директора «Teleradio-Moldova», Екатерины Стратан – с поста главы телеканала «Moldova 1» и Николая Спэтару – с поста директора Наблюдательного совета. Данный вопрос должен быть рассмотрен в рамках заседания парламента.