Депутаты поддерживают социальные инициативы президента

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Постоянная парламентская комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи и СМИ одобрила на сегодняшнем заседании две законодательные инициативы президента. Оба проекта, наряду с принятой парламентом в первом чтении инициативой об индексации пенсий дважды в год, входят в пакет социальных инициатив президента страны, направленных на повышение уровня социальной защищённости пенсионеров и лиц с самыми низкими доходами.

Первый законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «О социальной помощи», увеличивая количество потенциальных получателей помощи, предоставляемой государством в отопительный сезон, примерно на 50 тыс. человек. В этой части будет увеличен повышающий коэффициент минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1,95 до 2,2. Этот коэффициент используется для установления права на получение данной помощи. Как ожидается, проект закона будет вынесен на рассмотрение законодательного органа в ходе осенней сессии, чтобы он начал исполняться с 1 января 2020 года. Наряду с этим глава государства обратится к правительству с предложением увеличить размер помощи с 350 до 500 леев в месяц.

Второй законопроект направлен на гарантирование государством минимального срока в пять лет для получения пенсии по достижении предельного возраста. Таким образом, в случае преждевременной смерти получателя данного вида пенсии супруг (супруга) будет получать ежемесячное пособие в размере пенсии по достижении предельного возраста до истечения пятилетнего срока с момента получения права на пенсию получателем этой пенсии.

Инициативы главы государства рассмотрят и другие парламентские комиссии, после чего они будут вынесены на голосование в пленуме парламента.