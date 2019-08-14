Депутаты поддерживают инициативу президента об индексации пенсий два раза в год

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Постоянные парламентские комиссии по экономике, бюджету и финансам, по сельскому хозяйству и пищевой промышленности и по окружающей среде и региональному развитию одобрили инициативу президента об индексации пенсий два раза в год. Соответствующие решения были приняты на заседаниях комиссий, которые состоялись сегодня, 14 августа.

Представлявшая проект советник президента Виорика Думбрэвяну отметила, что инициатива предусматривает и увеличение размера социальных пособий для людей с ограниченными физическими возможностями. В свою очередь, члены комиссий отметили, что это долгожданное предложение, и что его социальная значимость – велика.

Напомним, законодательная инициатива главы государства предусматривает, что пенсии будут индексироваться не один раз в год, как в настоящее время, а два – 1 апреля и 1 октября. Предполагается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года после того, как будет рассмотрен и принят парламентом.