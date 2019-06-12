Депутаты молдавского парламента поздравили коллег из Госдумы РФ с Днем России (ВИДЕО)

Депутаты молдавского парламента поздравили коллег из Госдумы РФ с Днем России (ВИДЕО)

Депутаты молдавского парламента поздравили своих коллег из Государственной Думы Российской Федерации с Днем России. В начале заседания законодательного органа нашей страны председатель парламента Зинаида Гречаный от имени всех депутатов выразила “искренние поздравления и пожелания всего самого наилучшего нашим коллегам из Государственной Думы”. 

 – Надеюсь, что у нас с ними, а также со всем народом России, будет эффективное сотрудничество, потому что наши народы всегда хотят дружить друг с другом, – сказала она под аплодисменты парламентариев.

Напомним, этим утром Зинаида Гречаный направила поздравления с Днем России своему коллеге, спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину.

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