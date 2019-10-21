Депутаты из десяти стран участвуют в заседании Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам ПАЧЭС в Кишиневе

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53-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) начало сегодня свою работу в Кишиневе. В заседании принимают участие представители парламентов десяти стран: Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Республики Молдова, Румынии, России, Турции и Украины. Форум организован Парламентом Республики Молдова.

Повестка форума включает выступления председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаной, председателя Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам ПАЧЭС Метина Гюндогду, главы делегации Парламента Республики Молдова в ПАЧЭС Петра Бурдужи, председателя Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адриана Лебединского. Одной из наиболее важных тем является отчет “Безработица в государствах-членах ОЧЭС”. На второй день делегаты примут участие в процедуре избрания председателя и заместителей председателя Комитета ПАЧЭС по культуре, образованию и социальным вопросам.

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году. В ее состав входят делегации парламентов 12 государств-членов Организации ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина. Деятельность ПАЧЭС направлена на обеспечение поддержки парламентского измерения в решении задач Организации ЧЭС и содействие укреплению правовой основы многостороннего экономического, торгового, социального, культурного и политического сотрудничества в Черноморском регионе.

В состав Делегации Республики Молдова в ПАЧЭС входят: глава делегации депутат Петр Бурдужа (ПСРМ), депутат Александр Слусарь (ППДП), депутат Сергей Литвиненко (ПДС), депутат Виолетта Иванова (ДПМ), пишет moldpres.md.