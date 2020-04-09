Депутаты “АКУМ” и группы Плахотнюка лишили граждан социальных выплат, а предпринимателей – поддержки (ВИДЕО)

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По запросу депутатов блока “АКУМ” и так называемой группы “Про-Молдова” Конституционный суд приостановил сегодня действие закона, которое правительство приняло под свою ответственность. Документ предусматривает целый ряд социальных выплат для населения, которые, в результате принятого сегодня решения, фактически оказались замороженными.

Об этом на брифинге для прессы сообщил Ион Кику.

– Запрос в адрес КС подали некоторые депутаты блока “АКУМ” и группы “Про-Шор”. Из-за этого решения правительство не может выплатить: пособие по безработице в размере 2775 леев, а у нас уже тысячи зарегистрированных людей, которые нуждаются в этих деньгах; минимально гарантированный доход, который был увеличен с 1107 леев до 1300 леев; 975 леев вместо 553 леев минимально гарантированного дохода на ребенка. Из-за этого решения правительство не может вернуть 42-45% в фонд заработной платы тем, кто выплатит зарплаты за март, правительство не может освободить более 8000 патентообладателей от уплаты за этот документ, не может снизить ставку НДС для HORECA c 20% до 15%. Правительство не может отложить до 25 июля выплату местных налогов для экономических агентов, которые вынуждены заплатить их сейчас, иначе будут наказаны. Это результат безответственных, популистских действий политиков, которые заблокировали этот закон. Соответственно, прием заявлений приостановлен, и мы не можем выплатить эти деньги. Закон приостановлен, – пояснил он.

Кику отметил, что в сложившихся условиях созовет членов правительства, чтобы обсудить как быть дальше, с возможным последующим созывом заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия жестких мер.

– В апреле у многих людей нет денег на хлеб, а приостановленный закон означает, что мы не можем выплатить им эти средства, – сказал он.

Известно, что с запросом по поводу закона в КС обратились: Дину Плынгэу, Серджиу Литвиненко и Вероника Рошка (“АКУМ”) и Андриан Канду и Сергей Сырбу (группа “Про-Молдова”). За решение проголосовали судьи: Домника Маноле (была выдвинута в КС платформой “ДА” Андрея Нэстасе), Николае Рошка и Люба Шова (назначенные судьями КС решением правительства Майи Санду). Председатель Конституционного суда Владимир Цуркан, делегированный в инстанцию от ПСРМ, с приостановлением закона не был согласен, высказав свое мнение на этот счет.