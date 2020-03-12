Депутат всесоюзного значения

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О бригадире из маленького села Конгазчик, 10 лет заседавшем в Кремле

На пересечении дорог трёх районов – Комратского, Леовского и Кантемирского – находится коммуна Конгазчик (в её состав входят сёла Верхний, Нижний Конгазчик и Дудулешты). Название коммуны происходит от уменьшительно-ласкательного названия Конгаз, откуда родом были основатели поселения.

В Конгазчике родилось много достойных людей, и самый известный из них Георгий Фёдорович Самси – депутат X и XI созывов Верховного Совета СССР. Эпоха подняла Георгия на олимп политической власти, но не изменила его характер – он остался предан родной земле и своему селу.

Возле пятого колодца

Трепетное отношение к земле Георгию Фёдоровичу передалось от деда. Захарий Самси родился в Конгазе, участвовал в Первой мировой войне, томился в австрийском плену. В 1918 году вернулся домой, женился, родились дети. Решил строиться, но все земли в селе распределили, и бывшему фронтовику ничего не досталось. Тогда староста Конгаза сказал ему: «Езжай, Захарка, за 30 километров от Конгаза и возле пятого колодца найдёшь наши пустующие земли. Там и стройся». Захар вместе со своим десятилетним сыном Фёдором и ещё двумя семьями отыскали указанное место. Вырыли там землянки, перезимовали, а потом на их месте построили саманные домики, основав село Верхний Конгазчик…

Внук Захария Самси Георгий после окончания семилетки учиться дальше не смог. Когда в семье восемь детей и работает один отец – тут уж не до учёбы. И он с 15 лет пошёл работать в колхоз – прицепщиком, трактористом, водителем. Только после армии он окончил заочное отделение Светловского совхоза-техникума защиты растений. В 1970 году 30-летнего Георгия назначили бригадиром тракторно-полеводческой бригады, которая потом вошла в состав объединения механизации и электрификации сельскохозяйственного производства Комратского райсовета колхозов. Постепенно бригада самого молодого руководителя стала получать высокие урожаи сельхозкультур и завоёвывать первые места – сначала в районном, а потом и во всесоюзном соцсоревновании.

Георгий Фёдорович Самси стоял у истоков образования АТО Гагаузия. В 1988 году он отвёз документы о признании автономии, переписанные на свой депутатский бланк, в приёмную председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко…

С «опиумом для народа»

В 1979 году бюро Комратского райкома партии выдвинуло Георгия Самси кандидатом в депутаты Совета национальностей Верховного Совета СССР X созыва, а жители села поддержали. Кандидатуру утвердил пленум райкома партии, на котором присутствовала инспектор ЦК Компартии Молдавии по югу.

– Пленум прошёл в субботу, а в воскресенье рано утром в наш дом нагрянула делегация – секретарь парторганизации объединения «Сельхозтехники», второй секретарь райкома партии и инспектор ЦК, – улыбаясь, рассказывает Г. Самси. – Пока я мужчинам наливал по стаканчику вина, гостья из Кишинёва попросила жену показать наши «хоромы». А что показывать – три маленькие комнатки и кухня! Ничего не ускользнуло от цепкого взгляда гостьи. Как потом оказалось, она высматривала в комнатах иконы. Но моя жена была женщина простая, но толковая. Иконка висела не в красном углу, а хранилась у неё в тумбочке. Отсутствие предметов «опиума для народа» в нашем доме, похоже, окончательно убедило начальство, что они сделали правильный выбор, рекомендовав меня в депутаты.

При параде – в поле

На пожелтевших фотографиях того времени гагауз из маленького села Конгазчик Георгий Самси выглядит как актёр заграничного кино: худощавый высокий мужчина в элегантном костюме на фоне интерьеров Кремля. В реальности его жизнь была совсем не сказочной. По словам дочери экс-депутата, библиотекаря коммуны Конгазчик Зинаиды Драгой, её мама рано заболела тяжёлой формой полиартрита. Отец всё делал для её выздоровления – возил в разные клиники и в санатории, но болезнь прогрессировала, и женщина получила инвалидность I группы.

– Несмотря на боли, мама старалась выполнять всю женскую работу по дому, и я ей помогала, – вспоминает Зинаида. – При всех заботах у нас было святое правило: костюмы и рубашки отца всегда были в идеальном виде – вычищены, выстираны и отглажены, поскольку депутата в любой момент могли вызвать на совещание или деловую встречу. Часто после заседания в Кишинёве отец в парадном костюме ехал сразу в поле. И мне приходилось потом долго приводить в порядок брюки и пиджак, испачканные мазутом.

Земледелец по призванию

Георгий Самси проводил в поле всё своё время. Не получив высшего образования, он был земледельцем по призванию души. Когда наступали засушливые недели, у него портилось настроение. Как только начинал идти дождь, он садился в машину и ехал в поле. Бродил под дождём по делянкам и радовался живительной влаге.

Его бригада первой в колхозе применяла новые технологии – и это давало результаты. Только в 1984 году бригада Самси на площади 1100 гектаров вырастила в среднем по 36,2 центнера зерновых культур с гектара, получила 35,8 центнера с гектара озимой пшеницы на площади 391 гектар и 52 центнера кукурузы на зерно. Благодаря бригадиру полеводческой бригады Г. Самси колхоз имени 1 Мая давал самые высокие урожаи зерновых культур в те годы.

По мнению краеведа Дмитрия Капаклы, пишущего историю села, кремлёвский депутат двух созывов Самси был очень влиятельным человеком. Он привлёк много финансовых средств на развитие инфраструктуры родного села. Благодаря его хлопотам в Конгазчике проложили трёхкилометровую дорогу, создали тракторные бригады, построили зерноток, купили машины и оборудование для механизированной послеуборочной обработки зерна и многое другое. В 1986 году жители Конгазчика переступили порог типового Дома культуры с большой сценой. Самси ходатайствовал, чтобы берега местной речки выложили бетонными плитами. Увы, из-за развала СССР проект остался незавершённым.

И анонимщики – не помеха

Мало кто знает, что Георгий Фёдорович Самси стоял у истоков образования АТО Гагаузия. В 1988 году он отвёз документы о признании автономии, переписанные на свой депутатский бланк, в приёмную председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко…

Георгий Самси много помогал простым сельчанам. В правлении колхоза у него имелся депутатский кабинет и часы приёма. Но люди чаще приходили к нему домой. Он всех выслушивал, записывал детали в блокнот, потом оформлял депутатский запрос…

Обращались к народному избраннику с самыми разными просьбами. Как-то он выхлопотал материальную помощь главе семьи, сильно пострадавшему от взрыва печки на газе. Не обходилось без завистников, строчивших анонимки о якобы злоупотреблениях депутата. Приезжали комиссии из ЦК Компартии, но после проверок гости принесли извинения, видя перед собой трудягу и бессребреника, которому и в голову не приходило использовать своё положение в личных целях.

Комментарий

Золотым по белому

Дмитрий Икизли, примар коммуны Конгазчик третий мандат подряд:

– В советское время колхоз им. 1 Мая благодаря бригадиру Самси прославился урожайностью зерновых. Нынче коммуна Конгазчик – лидер в стране по поставке бахчевых культур: 50% молдавских арбузов и дынь выращивают аграрии нашего села. Теперь жители близлежащих сёл у нас не только работают, но переезжают к нам жить. Более того, уехавшие за рубеж односельчане уже интересуются, в какую отрасль сельского хозяйства можно вложить заработанные средства, чтобы жить и работать дома.

За последние четыре года мы привлекли в инфраструктуру села, не считая бюджетных средств, около 20 млн леев, которые потратили на водопровод, строительство канализационных сетей, ремонт школы и на другие объекты соцкультбыта.

В этом году мы открываем парк, который строили четыре года. Для засушливого юга это просто чудо – полтора гектара декоративных деревьев в самом центре села. Среди зелёных насаждений появятся детские площадки, два стадиона, баскетбольное и футбольное поля. А в самом центре мы заложим мемориальную доску с именами основателей села и тех, кто внёс большой вклад в его развитие.

Золотыми буквами там будет вписано и имя Георгия Фёдоровича Самси, настоящего патриота своего края и человека с большой буквы. На днях наш ветеран отметил 80-летний юбилей. Мы направили в Исполком автономии на имя башкана Гагаузии ходатайство о присуждении Георгию Фёдоровичу Самси, который положил на развитие Конгазчика всю жизнь, звания Почётного жителя Гагаузии.

Татьяна СОЛОВЬЁВА