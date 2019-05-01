Депутат “Справедливой России”: Россия готова открыть свой рынок, у нас есть огромная потребность в молдавских товарах (ВИДЕО)

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Почетным гостем первомайских мероприятий Партии социалистов стал депутат Государственной Думы РФ Олег Нилов. Выступая на митинге, он отметил, что “сегодня и в России, и в Молдове, и в Европе, и по всему миру, люди труда, как и 100 лет назад, вышли для того, чтобы потребовать достойной жизни для главных людей в этом мире – людей, которые кормят, строят, учат, лечат”.

– Чтобы потребовать у тех, кого еще Христос призывал изгнать из храмов: ростовщиков, менял, олигархов, которые проникли всюду, в том числе в храмы законотворчества и власти, и правят свой бал. Свои интересы и карманы для них – главная цель пребывания на этой планете. Поэтому мы выходим и говорим: «Угомонитесь, успокойтесь, уйдите подобру-поздорову, или решайте проблемы трудового народа. Платите реальную зарплату, пенсию по тем ценам, которые вы установили. Если не можете – уйдите». Но они не уйдут – это практика тысячелетий. Их нужно только изгонять, – сказал он.

Нилов отметил, что считает, что Партия социалистов делает для социальной справедливости в Молдове все возможное и невозможное. Он пожелал ПСРМ победы.

– Я мечтаю о том, чтобы граждане Молдовы вернулись на свою Родину, работали на своих полях, в своих садах, кормили свои семьи и миллионы других граждан на всей планете. Те, кто хотят помогать, – пусть они купят это замечательное вино, яблоки. Россия готова открыть свой рынок. У нас действительно огромная потребность. Мы не хотим есть пластилиновые огурцы и помидоры, не хотим пить порошковое вино, которым нас пичкают те лоббисты, которые засели в нашем правительстве. Наша общая с вами задача – добиться этого, чтобы наши дети и семьи росли в достатке, счастье, сохраняли свою веру и культуру на многие века. Ради этого мы объединяемся, – подытожил он.