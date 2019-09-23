Депутат ПСРМ Владимир Односталко откликнулся на призыв о помощи сотрудников ЖДМ

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Группа сотрудников госпредприятия “Железная дорога Молдовы”, работающие в филиалах локомотивного депо в Кишиневе, Бельцах, Унгенах, Окнице и Шолданештах, обратились к депутату ПСРМ Владимиру Односталко с просьбой оказать содействие в пересмотре права машинистов и помощников машинистов на пенсию на льготных условиях. Данные должности не находятся в Перечне рабочих мест с особыми условиями труда, на основании которого назначается пенсия по возрасту на льготных условиях.

– Сегодня отправил Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты, которое фактически обеспечивает реализацию правительственной политики в области социальной защиты и труда, обращение, в котором прошу рассмотреть возможность предоставления этим сотрудникам права на пенсию на льготных условиях. Согласно Закону о государственной пенсионной системе, Перечень рабочих мест с особыми условиями труда, на основании которого назначается пенсия по возрасту на льготных условиях, а также порядок применения данного перечня утверждаются правительством, – отметил Односталко на своей странице в соцсети.

В то же время Односталко подал запрос о рассмотрении условий труда сотрудников ГП “Железная дорога Молдовы”.

– В дальнейшем я продолжу оказывать повышенное внимание этим вопросам, контролируя ход их реализации, – добавил он.