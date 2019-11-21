Депутат ПСРМ Раду Мудряк избран председателем Постоянной комиссии МПА СНГ

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Депутат от парламентской фракции Партии социалистов Раду Мудряк назначен председателем Постоянной комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которая проходит в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце.

Председатель молдавской делегации в МПА СНГ Владимир Головатюк подчеркнул огромный опыт Раду Мудряка, как в национальном законодательном органе, так и в деятельности в рамках МПА СНГ.

Раду Мудряк провел дискуссии по модельным законам по защите горных территорий, экологической безопасности при транспортировке нефтепродуктов, страхованию в сельском хозяйстве, государственных информационных систем в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Также на встрече была представлена ​​концепция модельного проекта по правовому статусу территорий, зараженных радиоактивными веществами.

Члены комиссии обсудили актуальные темы для создания законодательных актов в странах СНГ в области аграрной политики, природных ресурсов, экологии, а также предложения по следующему плану действий. Депутаты заслушали отчет о развитии правовых норм в Кыргызстане с точки зрения реализации рекомендаций МА СНГ по инициативе комиссии.

Члены молдавской делегации приняли участие в заседаниях и других комиссий в рамках Ассамблеи. В частности, Григорий Пара участвовал в заседании комиссии по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, Владимир Головатюк – в заседании комиссии по экономике и финансам, а Владимир Боля – в заседании комиссии по науке и образованию.