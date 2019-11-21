Депутат ПСРМ Раду Мудряк избран председателем Постоянной комиссии МПА СНГ

Депутат ПСРМ Раду Мудряк избран председателем Постоянной комиссии МПА СНГ

Депутат от парламентской фракции Партии социалистов Раду Мудряк назначен председателем Постоянной комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которая проходит в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце.

Председатель молдавской делегации в МПА СНГ Владимир Головатюк подчеркнул огромный опыт Раду Мудряка, как в национальном законодательном органе, так и в деятельности в рамках МПА СНГ.

Раду Мудряк провел дискуссии по модельным законам по защите горных территорий, экологической безопасности при транспортировке нефтепродуктов, страхованию в сельском хозяйстве, государственных информационных систем в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Также на встрече была представлена ​​концепция модельного проекта по правовому статусу территорий, зараженных радиоактивными веществами.

Члены комиссии обсудили актуальные темы для создания законодательных актов в странах СНГ в области аграрной политики, природных ресурсов, экологии, а также предложения по следующему плану действий. Депутаты заслушали отчет о развитии правовых норм в Кыргызстане с точки зрения реализации рекомендаций МА СНГ по инициативе комиссии.

Члены молдавской делегации приняли участие в заседаниях и других комиссий в рамках Ассамблеи. В частности, Григорий Пара участвовал в заседании комиссии по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, Владимир Головатюк – в заседании комиссии по экономике и финансам, а Владимир Боля – в заседании комиссии по науке и образованию.

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