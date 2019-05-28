Депутат ПСРМ провел важные встречи в парламенте Армении (ФОТО)

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В ходе визита в Армению депутат Партии социалистов Гайк Вартанян провел ряд встреч в парламенте этой страны с представителями фракции правящей в Армении партии, а также с депутатами от оппозиции.

В частности, Вартанян пообщался с Лилит Макунц, председателем крупнейшей фракции (88 из 132 депутатов) «Мой шаг», костяк которой составляют соратники действующего премьера из правящей партии Армении «Гражданский договор». Стороны договорились о налаживании и интенсификации сотрудничества как на межфракционном, так и межпарламентском уровнях.

Также прошла беседа с депутатами этой фракции Гором Геворкяном, Нареком Мкртчяном и Алексеем Сандыковым, избранным по этнической квоте от русской общины Армении.

– Обсудили ряд возможных совместных гуманитарных проектов, а также будущее межпарламентское сотрудничество, – сообщил Вартанян на своей странице в соцсети.

С депутатами этой же фракции Арпине Давоян и Кристиной Погосян социалист обсудил итоги выборов в нашей стране, а также внутриполитическую ситуацию как в Молдове, так и в Армении. Примечательно, что Давоян была в составе делегации международных наблюдателей на прошедших парламентских выборах в Молдове.

Побеседовал Вартанян и с главой оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Манукяном, который, как отметил социалист, проявил максимальную открытость и готовность обсуждать любые вопросы сотрудничества – от межпарламентских до межпартийных.

– Моя задача – наладить хорошие, крепкие контакты со всеми политическими силами Армении для того, чтобы максимально эффективно иметь возможность продвигать повестку по укреплению молдо-армянских отношений в экономической, гуманитарной и других сферах, – подытожил социалист по итогам проведенных встреч.