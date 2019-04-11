Депутат ПСРМ принял участие в 140-й Ассамблее Межпарламентского Союза

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Депутат Парламента РМ от фракции Партии социалистов РМ Виорел Бологан принял участие в 140-й Ассамблее Межпарламентского Союза – одного из наиболее авторитетных международных парламентских объединений, которая 6–10 апреля состоялась в Государстве Катар. Виорел Бологан представлял Республику Молдову по поручению руководителя Молдавской делегации в МПС, председателя фракции ПСРМ Зинаиды Гречаный.

На полях ассамблеи Виорел Бологан обменялся мнениями с председателем Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон из Мексики, пишет пресс-служба формирования.

– Во время встречи мы обсудили важность глобального образования и, в частности, введение шахмат в учебные программы. Мы решили вернуться к этой теме позже в мае, когда я приеду в Мексику, – отметил Бологан.

В 140-й Ассамблее МПС приняли участие более двух тысяч законодателей, в том числе 80 глав парламентов, из более чем 160 стран. В этом году основным в повестке дня был вопрос «Парламенты как платформа для повышения уровня образования во имя мира, безопасности и верховенства закона».

Межпарламентский Союз был основан в 1889 году Уильямом Рандалом Кримером и Фредериком Пасси для координации действий парламентов мира.