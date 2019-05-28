Депутат ПСРМ пообщался с премьер-министром Армении на праздновании Дня Первой Армянской Республики

0

В рамках визита в Армению депутат Партии социалистов Гайк Вартанян принял участие в праздновании Дня Первой Армянской Республики. Социалист возложил цветы на Сардарападском мемориальном комплексе. В мероприятии принимало участие всё руководство Армении, включая Католикоса всех армян, премьера, президента, спикера и весь состав парламента.

По завершении мероприятия депутату ПСРМ удалось провести короткую беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

– Поздравил главу Армении с праздником и передал привет и наилучшие пожелания от армян Молдовы и от всех граждан нашей страны, а также от имени парламента и президента, – отметил Вартанян на своей странице в соцсети.

Напомним, накануне социалист провел важные встречи в парламенте этой страны.