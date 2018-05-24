Депутат ПСРМ подсказал Нэстасе, как найти Арку Победы, где его уже третий день ждут на дебатах

Григорий Новак отметил на своей странице в соцсети, что, несмотря на то, что Андрей Нэстасе уверяет, что является народным кандидатом, он уже третий день не приходит к Арке Победы, где его на дебатах ждет не только его контркандидат Ион Чебан, но и десятки граждан.

– Мы прекрасно понимаем, что вы боитесь дебатов с Ионом Чебаном, но почему вы прячетесь от журналистов и людей? – задал риторический вопрос социалист.

Новак также предположил, что Нэстасе не знает, где находится Арка Победы, и объяснил ему, как ее найти.

– Она находится между ПВНС и Кафедральным собором. Рядом еще здание Правительства Республики Молдова, – написал он.