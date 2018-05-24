Депутат ПСРМ подсказал Нэстасе, как найти Арку Победы, где его уже третий день ждут на дебатах

Депутат ПСРМ подсказал Нэстасе, как найти Арку Победы, где его уже третий день ждут на дебатах

Григорий Новак отметил на своей странице в соцсети, что, несмотря на то, что Андрей Нэстасе уверяет, что является народным кандидатом, он уже третий день не приходит к Арке Победы, где его на дебатах ждет не только его контркандидат Ион Чебан, но и десятки граждан. 

– Мы прекрасно понимаем, что вы боитесь дебатов с Ионом Чебаном, но почему вы прячетесь от журналистов и людей? – задал риторический вопрос социалист. 

Новак также предположил, что Нэстасе не знает, где находится Арка Победы, и объяснил ему, как ее найти.

– Она находится между ПВНС и Кафедральным собором. Рядом еще здание Правительства Республики Молдова, – написал он. 

 

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