Депутат ПСРМ поддержала Думбрэвяну: Только она знает, что у нее на душе, когда перед всей страной объявляет “сводки с фронта”

0

Нам повезло, что в сложившейся ситуации Министерство здравоохранения Молдовы возглавляет именно Виорика Думбрэвяну. Так считает депутат Партии социалистов Адела Рэйляну. Она уверена в том, что ни один политик или бывший глава Минздрава не имеет морального права что-либо предъявлять Думбрэвяну, так как никто и никогда не переживал того, что сейчас переживает она.

Рэйляну отмечает, что с первых мгновений и на протяжении всей борьбы с этой всемирной угрозой Виорика Думбрэвяну проявляла и проявляет храбрость и стойкость. Она не сдавалась ни на секунду и не только смогла объединить вокруг себя целую медицинскую систему, такую, какая она есть, но и на ходу исправляла то, что не удавалось сделать ее предшественникам.

– Только она знает, чего ей стоило сохранять единство и дух самопожертвования в рядах медицинского персонала в эти непростые для всей страны времена. Только она знает, как это – держать мерзкие удары со стороны политических спекулянтов. Только она знает, что у нее на душе, когда ежедневно перед всей страной она объявляет “сводки с фронта”. Виорика Думбрэвяну сейчас возглавляет команду тех, кто день за днем преданно борется для того, чтобы исполнить свою священную миссию – спасать жизни. Давайте поддержим этих людей! А госпожу Думбрэвяну поблагодарим за то, что она искренне и безусловно служит нашему народу. Сил вам и выносливости! – пожелала депутат ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.