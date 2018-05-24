Депутат ПСРМ – парламентскому большинству: Вам не верят ни собственный народ, ни внешние партнеры (ВИДЕО)

С 2009 года руководство страны поступает крайне неправильно, когда при разработке государственного бюджета Республики Молдова делает ставку на внешние источники. Так произошло и в этом году, когда недополучив средства, на который изначально рассчитывали, правительство было вынуждено пересмотреть бюджет.

Об этом с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Олег Кучук, который подчеркнул, что, несмотря на многочисленные предупреждения фракции Партии социалистов, правительство наступило на те же самые грабли. Он отметил, что покрывать образовавшуюся дыру и компенсировать упущенные внешние займы правительство решило излюбленным способом: за счет экономических агентов и налогоплательщиков. Кучук также перечислил так называемые «успехи» правящего большинства, отметив, что обещания о росте зарплат и уровня жизни так и остались лишь обещаниями.

– Вы на “правильном” пути! Ждать осталось недолго. Изменения неизбежны, и выборы покажут это. Вам не верят ни иностранные партнеры, ни собственный народ, хоть вы и делаете вид, что работаете во имя его. Вы спешно подписали Соглашение об ассоциации, и вроде как успешно его внедряете, приводите в соответствие законодательство, и вроде бы европейские директивы – ваши главные документы, и европейцы вас хвалят, вот только денег не дают. Может, вы что-то делаете неправильно? Или вам здесь не место? – добавил он.

Отметим, что, несмотря на критику оппозиции, поправки в бюджет на 2018 год все же были приняты. Они предусматривают рост расходов на 1312,5 миллионов леев, в то время как дефицит бюджета вырастет на 348,6 миллионов.