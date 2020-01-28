Депутат ПСРМ опроверг фейки злопыхателей: Стоимость медполиса не вырастет!

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Стоимость полиса обязательного медицинского страхования не изменится. Об этом заявил депутат Партии социалистов Владимир Односталко на сегодняшней пресс-конференции.

Социалист опроверг появившиеся в некоторых СМИ фейки о том, что полис якобы подорожает в два раза. Односталко заявил, что это ложь, и что цена останется той же, что и в последние годы – 4056 леев. Он также отметил, что правительство рассматривает возможность увеличить число услуг, предоставляемых по страховке.

Стоит напомнить, что до 31 марта текущего года некоторые граждане могут воспользоваться скидками в 50% и 75% при приобретении полиса.