Депутат ПСРМ Богдан Цырдя принимает участие в XI Европейском русском Форуме

Депутат парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя принимает участие в XI Европейском русском Форуме «Евросоюз 2017 и Русская революция 1917: невыученные уроки», который проходит в Брюсселе 3-4 декабря.

Сегодня молдавский народный избранник выступит с докладом «2017 год – перелом в большой игре» среди первых участников конференции, пишет пресс-служба формирования.

Отмечается, что среди участников форума – известные ученые, политики, депутаты Европейского парламента и Государственной Думы Российской Федерации, эксперты и журналисты из разных стран мира.