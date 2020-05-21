Депутат привел фотодоказательства совместного голосования ПДС, ППДП, группы Канду и фракции “Шор”

Депутат привел фотодоказательства совместного голосования ПДС, ППДП, группы Канду и фракции “Шор”

Учитывая, что в последнее время часто поступает вопрос, правда ли, что представители ПДС, возглавляемой Майей Санду, и ППДП, лидером которой является Андрей Нэстасе, голосуют в парламенте вместе с группой Канду и фракцией “Шор”, депутат ПСРМ Григорий Новак решил опубликовать фото, которые наглядно иллюстрируют, что это действительно так. 

– У меня есть масса доказательств, но сегодня я решил опубликовать фото с заседания. Думаю, что об этом знают многие, но я публикую эти снимки даже больше ради архива…или для “независимой” прессы, – отметил Новак. 

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