Депутат привел фотодоказательства совместного голосования ПДС, ППДП, группы Канду и фракции “Шор”

0

Учитывая, что в последнее время часто поступает вопрос, правда ли, что представители ПДС, возглавляемой Майей Санду, и ППДП, лидером которой является Андрей Нэстасе, голосуют в парламенте вместе с группой Канду и фракцией “Шор”, депутат ПСРМ Григорий Новак решил опубликовать фото, которые наглядно иллюстрируют, что это действительно так.

– У меня есть масса доказательств, но сегодня я решил опубликовать фото с заседания. Думаю, что об этом знают многие, но я публикую эти снимки даже больше ради архива…или для “независимой” прессы, – отметил Новак.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

