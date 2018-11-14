Депутат: Политика власти привела к тому, что люди не видят будущего в Молдове (ФОТО)

В воскресенье в молдавской столице состоялась ярмарка вакансий за рубежом для молдавских специалистов – преимущественно, для медицинских кадров. За первый час работы пришло более 200 молдавских специалистов – причем не только молодых, но и профессионалов со стажем.

Своим мнением на этот счет поделился депутат Партии социалистов Владимир Односталко.

– Это говорит о том, что люди не видят будущего в Молдове. Не доверяют нынешнему правительству, правящему парламентскому большинству. Все мы помним тот знаменитый регламент оплаты труда медицинских работников. Правительство, в лице тогдашнего министра здравоохранения, заявляло о панацеи. Говорили, что сейчас медики будут работать в Молдове. В реальности получилось наоборот, – констатировал социалист.

Односталко считает, что так произойдет и с предвыборными декларациями о повышении зарплат.

Стоит отметить, что медицинская система нашей страны больше всего пострадала от кадрового кризиса в Молдове. Все меньше врачей хотят работать в республике из-за неудовлетворительных условий труда.