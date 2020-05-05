Депутат партии Санду: Готовы к альянсу хоть с дьяволом, лишь бы избавиться от Додона (ВИДЕО)

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Партия “Действие и солидарность” готова к переговорам с Демпартией для создания правящей коалиции. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил депутат ПДС Михай Попшой.

– Мы готовы к альянсу хоть с дьяволом, лишь бы избавиться от Додона, – сказал он, пишет unimedia.info.

Попшой также отметил, что сожалеет о том, что некоторые демократы проголосовали за кредитное соглашение с Россией, проигнорировав мнение представителей ПДС.

– Даже госпожа Майя Санду была готова прийти и поговорить с ними – сказал он.

Стоит отметить, что ранее готовность к созданию коалиции с демократами и не только выражала и сама Санду. В частности, отвечая на вопросы о возможном сотрудничестве с группой Канду и о том, как она теперь относится к нему, лидер ПДС заявила, что “никогда не поздно сделать что-то хорошее для страны”.

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