Депутат группы Лянкэ поведал истинную цель внесения евроинтеграции в Конституцию (ВИДЕО)

Депутат группы Лянкэ поведал истинную цель внесения евроинтеграции в Конституцию (ВИДЕО)

В то время, как демократы, авторы инициативы по включению в Конституцию синтагмы «евроинтеграции», пытаются уверить всех, что это просто прописывание направления, в котором планирует двигаться наша страна и заверяют, что никаких юридических последствий эта синтагма в основном законе страны не несет, их сателлиты в парламенте, депутаты от группы Европейской народной партии открыто заявили, что после внесения в основной закон страны синтагмы «евроинтеграция» все политические партии, продвигающие иные ценности, будут объявлены вне закона.

– Если мы введем в Конституцию синтагму «евроинтеграцию», что это означает? Это означает, что те, кто не соблюдает этот вектор – нарушают Конституцию. Поэтому они и боятся, поэтому и покинули зал. Потому что, если они раньше хотели аннулировать Соглашение о евроинтеграции, Договор об ассиметричной торговле, и другие подобные документы, сейчас если они это сделают – они нарушат Конституцию. Если они захотят подписать Договор об ассоциации с Евразийским союзом, значит, они нарушат Конституцию. Поэтому они и не хотят, чтобы в Конституции Молдовы был прописан вектор евроинтеграции, – отметил депутат ЕНП Джеордже Мокану. 

На этом откровения сателлита демократов не закончились. Мокану заявил, что следующим шагом после утверждения в Конституции европейской интеграции, станет интеграция в Североатлантический альянс.

– И еще один аргумент – в Конституции Румынии, 6-ым пунктом, они внесли синтагму «евроатлантическая интеграция». Может быть, и мы со временем внесем синтагму «евроатлантическая интеграция». Но в этот момент нам важно прийти к консенсусу по вопросу евроинтеграции», – добавил он. 

Напомним, что инициативу демократов рассматривали в парламенте на прошлой неделе. Фракция ПСРМ выступила с резкой критикой в адрес проекта и покинула заседание. Категорично в отношении проекта высказались и депутаты других фракций. Поняв, что инициатива не набирает достаточного количества голосов, Андриан Канду перенес голосование по этому вопросу на эту неделю.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md