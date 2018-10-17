Депутат группы Лянкэ поведал истинную цель внесения евроинтеграции в Конституцию (ВИДЕО)

В то время, как демократы, авторы инициативы по включению в Конституцию синтагмы «евроинтеграции», пытаются уверить всех, что это просто прописывание направления, в котором планирует двигаться наша страна и заверяют, что никаких юридических последствий эта синтагма в основном законе страны не несет, их сателлиты в парламенте, депутаты от группы Европейской народной партии открыто заявили, что после внесения в основной закон страны синтагмы «евроинтеграция» все политические партии, продвигающие иные ценности, будут объявлены вне закона.

– Если мы введем в Конституцию синтагму «евроинтеграцию», что это означает? Это означает, что те, кто не соблюдает этот вектор – нарушают Конституцию. Поэтому они и боятся, поэтому и покинули зал. Потому что, если они раньше хотели аннулировать Соглашение о евроинтеграции, Договор об ассиметричной торговле, и другие подобные документы, сейчас если они это сделают – они нарушат Конституцию. Если они захотят подписать Договор об ассоциации с Евразийским союзом, значит, они нарушат Конституцию. Поэтому они и не хотят, чтобы в Конституции Молдовы был прописан вектор евроинтеграции, – отметил депутат ЕНП Джеордже Мокану.

На этом откровения сателлита демократов не закончились. Мокану заявил, что следующим шагом после утверждения в Конституции европейской интеграции, станет интеграция в Североатлантический альянс.

– И еще один аргумент – в Конституции Румынии, 6-ым пунктом, они внесли синтагму «евроатлантическая интеграция». Может быть, и мы со временем внесем синтагму «евроатлантическая интеграция». Но в этот момент нам важно прийти к консенсусу по вопросу евроинтеграции», – добавил он.

Напомним, что инициативу демократов рассматривали в парламенте на прошлой неделе. Фракция ПСРМ выступила с резкой критикой в адрес проекта и покинула заседание. Категорично в отношении проекта высказались и депутаты других фракций. Поняв, что инициатива не набирает достаточного количества голосов, Андриан Канду перенес голосование по этому вопросу на эту неделю.