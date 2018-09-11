Депутат: Если бы в аварию попал лидер “правых”, они обвинили бы Додона, Тирасполь, Донбасс и лично Путина

Молдавское “гражданское общество”, “эксперты” и люди, якобы формирующие общественное мнение, окончательно дискредитировали себя реакцией на ДТП, в которое попали президент страны Игорь Додон и члены его семьи.

Об этом на своей странице в соцсети заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча. Он отметил, что эти люди, получившие за последние 9 лет правления режима миллионные гранты от сомнительных международных структур, выказали полное отсутствие принципов и принципиальности, а также приверженность двойным стандартам.

– Если бы подобный дорожный инцидент произошёл (не приведи Господь) с лидером одной из правых партий, выступающих за евроатлантическую интеграцию, США и НАТО, то со 100%-ной, да что там – с 1000%-ной вероятностью в течении считанных минут была бы запущена истеричная кампания по геополитической виктимизации. Правые партии, сотни комментаторов и аналитиков-грантоедов, многочисленные телевидения, газеты и сайты, включились бы в разработку и продвижение конспиративной теории вселенского заговора. В попытке покушения немедленно был бы обвинён Игорь Додон, Тирасполь, Донбасс и лично В.В. Путин, – отметил депутат.

В случае же с покушением на жизнь главы государства Игоря Додона, заметил Батрынча, все эти “деятели” чуть ли не обвиняют, попутно высмеивая, самого президента в покушении на собственную семью: мать, жену и сына. Кульминацией же маразма, по его мнению, стали попытки оправдать водителя грузовика.